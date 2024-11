Uno degli operatori più famosi e conosciuti nella nostra penisola è rappresentato senza alcun dubbio da ho mobile, il provider vestito di viola infatti vanta un bacino di utenti davvero ampio e soprattutto uno storico decisamente glorioso fatto di affidabilità ed efficienza, l’operatore ha infatti iniziato in punta di piedi per poi diventare una vera e propria certezza per tutti gli utenti che hanno bisogno di promozioni, decisamente competitive a prezzi accessibili.

L’operatore ha infatti tra i suoi obiettivi, quello di garantire all’utenza tutto ciò di cui hanno bisogno per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente, ma allo stesso tempo costituita da prezzi accessibili in grado di venire incontro alle esigenze economiche di tutti quanti.

In conformità con questo obiettivo proprio recentemente l’operatore ha messo online una nuova promozione che unisce l’utile al dilettevole garantendo tutto quello di cui un utente può aver bisogno ad un prezzo tutto sommato ragionevole, vediamo insieme di cosa si tratta.

Tutto quello che serve a meno di dieci euro

La nuova promozione lanciata dell’operatore italiano offre 200 GB di traffico dati in connessione 5G abbinati a minuti ad SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il prezzo da corrispondere mensilmente equivale a 9,99 €, al quale dovrete aggiungere all’inizio un costo di attivazione di 2,99 € nel caso effettuiate la portabilità da un provider virtuale specifico presente all’interno di un elenco disponibile nella pagina della promozione, quest’ultima è infatti dedicata a coloro che effettuano la portabilità, in caso contrario il costo di attivazione salirà a 29,90 €.

Se siete interessati, dunque non esitate e recatevi sul sito ufficiale di mobile per procedere all’attivazione, con il prezzo e inclusa anche la Sim fisica spedita direttamente a casa o l’attivazione di una eSIM, tutto ciò che dovete fare, dunque, è procedere all’attivazione sul sito Internet e compilare i campi previsti per poi completare il tutto.