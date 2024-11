Samsung Galaxy S24 Ultra è pronto per fare la differenza in un mercato via via più ricco di smartphone e di prodotti di ottimo livello generale, si tratta di uno smartphone che raccoglie al proprio interno il meglio del meglio della tecnologia del periodo, presentando a tutti gli effetti un qualcosa che al momento è difficile da trovare.

Al netto della presenza della S Pen integrata, il che amplia sicuramente la versatilità e l’usabilità dello smartphone, le sue qualità partono da dimensioni sufficientemente elevate, pari a 162,3 x 79 x 8,6 millimetri, con un peso di 232 grammi e la totale resistenza all’acqua, anche all’immersione. Il display è da 6,8 pollici, un Dynamic AMOLED 2X che può raggiungere una risoluzione massima di 1440 x 3088 pixel, ma anche una densità dei pixel di 501 ppi, con 16 milioni di colori, ed un refresh rate a 120Hz.

Lo smartphone viene proposto, nella variante con 12GB di RAM e 1TB di memoria interna (quindi il più grande e capiente), con uno sconto assolutamente da non lasciarsi sfuggire, proprio perché il suo listino sarebbe di 1859 euro. La spesa, in questo caso, viene ridotta di quasi 700 euro, fino ad un valore finale da sborsare di 1199 euro (corrispondente ad una offerta del 36%). Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, l’occhio cade irrimediabilmente sul comparto fotografico, dove sono presenti quattro sensori differenti: un principale da 200 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 50 megapixel, per poi scendere verso un teleobiettivo 5X da 12 megapixel, ed un effetto bokeh da 10 megapixel. L’angolo di ripresa massima è di 120 gradi, con anteriormente invece a far presenza un sensore da 12 megapixel con apertura F2.2 di ottima qualità.