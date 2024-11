Se state cercando una nuova promozione per il vostro numero di telefono, sicuramente le opzioni da prendere in considerazione sono molteplici e variegate, i vari provider infatti mettono a disposizione tantissime possibilità tra le quali gli utenti che sono scegliere a seconda delle loro necessità e delle loro possibilità, in Italia la possibilità di scelta davvero vaste grazie all’impressionante numero di operatori virtuali disponibili che mettono a disposizione il loro catalogo di offerte aggiornate ogni mese.

Tra questi provider un nome sicuramente di rilievo e di spicco è quello di Fastweb, il noto operatore infatti opera sia in campo mobile che in campo fisso è garantisce dei servizi davvero eccellenti con una rete Internet davvero d’elezione, non a caso quest’ultima è stata eletta rete più veloce d’Italia per la quarta volta e ovviamente Fastweb va orgogliosa di questo traguardo che ha reso il proprio punto di forza grazie a investimenti costanti nel corso della sua storia.

Di conseguenza la navigazione in Internet è un elemento imprescindibile all’interno delle sue promozioni che offrono dunque sempre tantissimi giga per navigare al massimo della velocità.

La promo più venduta

Quella di cui vi parliamo oggi è la promo più venduta attualmente da parte di Fastweb, quest’ultima è presente sul sito ufficiale dell’operatore giallo all’interno della sezione mobile, la promo in questione garantisce a 9,95 € al mese in 200 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati minuti limitati verso tutti e 100 SMS verso tutti, il costo di attivazione è completamente gratuito e sarà possibile effettuare l’attivazione online effettuando l’accesso autenticato tramite SPID e ricevendo la Sim o la Sim in modo completamente gratuito.

Se siete interessati, dunque l’unica cosa da fare è recarvi sul sito Fastweb e seguire la procedura indicata all’interno della scheda dedicata alla promozione, pochi clic per poi procedere direttamente all’utilizzo della promo in questione.