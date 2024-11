Amazon abbassa fortemente il prezzo di vendita di una delle smart TV LG più amate e richieste da parte del pubblico, infatti in questi giorni il suo prezzo di vendita è stato ridotto di 450 euro rispetto al listino originario, così da raggiungere un livello di risparmio che nessuno si aspettava.

Il prodotto apre le porte verso un mondo davvero impressionante, le smart TV stanno letteralmente spopolando in un mercato sempre più ricco, e LG ne è la più fulgida espressione. La LG OLED Evo, modello OLED55C46LA della serie C4 2024, è sicuramente molto interessante, per la sua capacità di raggiungere risoluzione massima in 4K, con processore Alpha9 Gen7, ed una luminosità che oscilla in automatico per soddisfare perfettamente le esigenze di coloro che la utilizzeranno anche in ambienti abbastanza scuri.

Scoprite subito le offerte Amazon con i nuovi codici sconto gratis, che potete avere in esclusiva solo con il nostro canale Telegram ufficiale.

Smart TV LG: una promozione esclusiva su Amazon

Una smart TV LG, considerando il periodo che stiamo attraversando, può fare sicuramente al caso vostro, per questo motivo oggi vi parliamo della promozione legata al modello di casa LG, che viene a costare molto meno di quanto abbiate mai immaginato. Il suo listino è di 1799 euro, cifra che Amazon ha deciso di abbassare del 25%, per arrivare così a spendere solamente 1349 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

All’interno del televisore è possibile trovare un altoparlante da 40W, più che sufficiente per garantire una qualità di riproduzione di tutte le frequenze audio. Nella parte posteriore, invece, è possibile trovare una buonissima dotazione di connettori, tra cui quattro porte HDMI di ultima generazione 2.1 (con supporto al frame rate elevato fino al 4K a 144Hz), ma una buonissima dotazione software e di compatibilità tecnologica, con ThinQ AI, Amazon Alexa integrata, GSync, VRR e molto altro ancora.