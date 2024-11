Samsung Galaxy Z Flip FE, arriva la versione economica un chip molto noto

L’obiettivo di Samsung è sicuramente quello di rendere gli smartphone pieghevoli della sua linea quanto più estesi possibile nel mercato. È chiaro, con i prezzi che questi si ritrovano, che risulta difficile che tanti utenti possano acquistarli, ed è per tale motivo che è in procinto di arrivare a una nuova versione chiamata Samsung Galaxy Z Flip FE.

La cosiddetta “Fan Edition“, di cui esistono già diversi prodotti delle gamme Galaxy S, è dunque pronta a farsi vedere ma non per ora. Nel frattempo però sono tante le indiscrezioni che hanno contribuito a delineare i primi profili di questo dispositivo. Tra i dettagli più interessanti di queste ore c’è una notizia che avrebbe anticipato il processore che Samsung avrebbe intenzione di inserire al suo interno.

Samsung Galaxy Z Flip FE è in arrivo con un processore molto famoso: l’Exynos 2400

L’attesa per questo dispositivo potrebbe essere tanta ma nel frattempo è il momento di capire come sarà costruito. Al suo interno molto probabilmente comparirà il processore che ha dato parzialmente vita alla gamma Galaxy S24: l’Exynos 2400.

Il chip Exynos 2400 di Samsung è progettato per rendere l’uso del dispositivo ancora più piacevole. In pratica, questo significa un telefono reattivo anche con app pesanti e la possibilità di usarlo a lungo senza doversi preoccupare della batteria.

Parlando del design, il Galaxy Z Flip FE sembra pronto a conservare lo stile pieghevole del modello principale, diventando compatto e facile da trasportare quando è chiuso. Una volta aperto, offrirà uno schermo ampio, perfetto per guardare video o navigare tra le app preferite senza compromessi.

Samsung starebbe anche lavorando su fotocamera e software per migliorare l’esperienza generale e avrebbe fatto attenzione a rendere il telefono più robusto per l’uso quotidiano. Bisognerà dunque attendere ancora un po’ ma tutto sembra essere già prestabilito per un gran successo.