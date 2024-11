Moltissimi utenti hanno trovato problematiche relative al phishing nella loro casella mail. Secondo quanto riportato infatti una nuova truffa avrebbe preso il sopravvento sugli utenti, mettendoli in grave difficoltà e soprattutto rubandogli dati personali e soldi.

Il testo sembrerebbe effettivamente avere un ruolo ben preciso, ovvero quello di far credere agli utenti di essere al centro di un attacco informatico. Non c’è nulla di reale in tutto questo ed è per tale motivo che abbiamo inserito in basso il messaggio per intero proprio per fornire un esempio al pubblico.

Truffa a nome di Microsoft ma non c’è nulla di vero: non siete sotto attacco

Il messaggio qui in basso mette a nudo la nuova truffa che si manifesta con un testo molto ambiguo. Gli utenti tendono a crederci vedendo il logo e il nome di Microsoft, ma ovviamente bisogna assolutamente evitare di cliccare sui link che porterebbero ad una risoluzione fantomatica di un problema, anche esso inventato. Ecco il testo a cui dovete stare attenti:

“IL TUO DISPOSITIVO È SOTTO ATTACCO

Caro utente,

I nostri sistemi hanno rilevato 578 nuove minacce pericolose sul tuo dispositivo. La tua protezione antivirus è stata disattivata, lasciandoti vulnerabile a cyber attacchi catastrofici.

Gli hacker stanno prendendo di mira i tuoi dati personali. Dal furto d’identità allo svuotamento dei tuoi conti bancari—le conseguenze sono devastanti e potrebbero essere irreversibili se non agisci immediatamente.

Account: utente@esempio.it

Stato della protezione: DISATTIVATO

Il tuo dispositivo è completamente esposto—malware, ransomware e spyware possono colpire in qualsiasi momento.

L’inattività potrebbe costarti tutto. Conti bancari, carte di credito, foto personali e file riservati potrebbero essere persi. Questi criminali non esiteranno a distruggere la tua vita digitale.

Non aspettare fino a quando è troppo tardi. Ogni secondo che passa rende le tue informazioni sensibili più vulnerabili.

Attiva la protezione ORA

Cordiali saluti,

Il tuo Team di Sicurezza“.