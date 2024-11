L’operatore telefonico virtuale ho Mobile non finisce mai di stupire. Siamo arrivati al mese di novembre 2024 e l’operatore sta continuando a sbaragliare la concorrenza con tante super offerte di rilievo. Gli utenti hanno infatti una vasta scelta di offerte di rete mobile, tra cui anche molte offerte con supporto alla navigazione su rete 5G. Come da tradizione dell’operatore, sono offerte estremamente convenienti e a baso costo.

Anche a novembre l’operatore telefonico virtuale ho Mobile continua a stupire con il suo super catalogo. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta continuando a proporre tante offerte extra convenienti. Ci sono offerte un po’ per tutti, per chi attiva un nuovo numero e per chi richiede la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori telefonici rivali.

Come già detto, ci sono poi offerte con supporto alla navigazione anche sulle nuove reti di quinta generazione. Una di queste è l’offerta mobile denominata ho. 9,99 200 GB. Quest’ultima offerta è estremamente sorprendente. Ad un costo di soli 9,99 euro al mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB navigare con connettività 5G. Il bundle dell’offerta include poi, come da tradizione dell’operatore, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri.

Per chi vuole esagerare, c’è poi disponibile anche un’altra offerta mobile con supporto alla navigazione 5G. Si tratta dell’offerta mobile ho. 11,99 250 GB. Con quest’ultima, in particolare, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Rimangono poi sempre inclusi nel bundle minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questa offerta, però, sarà pari a 11,99 euro al mese.