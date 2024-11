Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition (SE) sta riscontrando un importante successo in Corea. Suddetto modello ha infatti registrato una domanda superiore alle aspettative. Fattore che ha portando ad un rapido esaurimento delle scorte iniziali. Già durante l’apertura degli ordini, le prime unità sono andate a ruba in appena dieci minuti. Ora, dopo pochi giorni, si è verificato un nuovo sold out.

Samsung non ha fornito dati precisi sul numero di unità vendute. Ciò ha lasciando spazio a diverse ipotesi. Indipendentemente da ciò, il fatto che entrambi i lotti di Galaxy Z Fold6 SE siano stati venduti in così poco tempo riflette l’interesse crescente verso i modelli pieghevoli, quantomeno in Corea del Sud.

Samsung Galaxy Z Fold6 SE: ecco i principali dettagli

Il nuovo pieghevole si distingue dalla versione standard, disponibile anche in occidente, soprattutto per alcune specifiche estetiche e tecniche. Lo spessore ridotto di 10,6 mm (contro i 12,1 mm della versione standard) può apparire minimo. Eppure, tale caratteristica ha catturato l’attenzione degli utenti coreani, soprattutto per un target business che apprezza eleganza e maneggevolezza. Inoltre, la Special Edition è dotata di un display pieghevole interno da 8 pollici. Quest’ultimo è leggermente più ampio rispetto ai 7,6 pollici del Galaxy Z Fold6 standard. Anche la fotocamera principale è stata potenziata. In questo caso, si è arrivati a 200 MP anziché ai 50 MP dell’edizione normale.

L’interesse per il Galaxy Z Fold6 SE è un segnale importante per Samsung. I consumatori coreani sono disposti a pagare un prezzo elevato, intorno ai 1.900 euro, se il prodotto presenta caratteristiche peculiari e ben mirate. Come accade nel caso di questa edizione speciale. Al momento, Samsung non ha intenzione di rendere disponibile suddetto modello fuori dall’Asia. La distribuzione rimarrà confinata alla Corea del Sud e, a breve, alla Cina. Tale esperimento fornirà a Samsung indicazioni utili per sviluppare il Galaxy Z Fold7.