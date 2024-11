La nuova Nintendo Switch potrebbe stupire tutti grazie ad una serie di novità importanti che porterà con sé. Quando si parla di nuovi prodotti tech o da gaming, l’entusiasmo e la curiosità da parte degli appassionati non può certamente che essere tanta. Non a caso, infatti, nelle scorse ore sono state rilasciate alcuni dettagli che svelano alcune novità importanti.

In occasione di una recente conferenza, sarebbe stato proprio Shuntaro Furukawa ad annunciare che la nuova Switch disporrà della compatibilità per i giochi disponibili per il modello attualmente presente sul mercato, ma non solo. Scopriamo dunque quali sono le novità che potremo trovare sulla nuova generazione del dispositivo.

Nintendo Switch 2: ecco le novità della nuova generazione

Non solo retrocompatibilità per la prossima Nintendo Switch di seconda generazione, ma ben altro attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati di gaming che in questi anni hanno scelto questo dispositivo e non vedono l’ora di toccare con mano la nuova Switch. Secondo quanto diffuso, infatti, la nuova generazione potrebbe contraddistinguersi anche grazie al supporto 4K e per i mesh shaders. Due elementi che i dataminer sono riusciti a trovare dall’analisi di alcuni file e che, chiaramente, potrebbero far riferimento alla prossima generazione Nintendo.

Naturalmente non si tratta di dettagli ufficiali, ma sicuramente rappresentano alcune indicazioni che non si esclude possano essere presenti sulla Switch 2. L’attenzione rimane inevitabilmente alta visto che gli appassionati non vedono l’ora di scoprire tutte le caratteristiche ufficiali. Non possiamo infatti escludere che ci sia una grande attesa da parte dei fan per il reveal della console. Reveal che Nintendo potrebbe decidere di fare all’inizio del prossimo anno. Alcune indiscrezioni rivelano, infatti, che per l’annuncio dovremo attendere marzo 2025.

Chiaramente, la presenza del supporto ai Mesh Shaders confermerebbe che la Switch 2 sarà presentata come un dispositivo molto più ottimizzato e in linea con le tecnologie attuali.