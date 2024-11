Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con la precedente versione della console ibrida. Come riportato dalle indiscrezioni, Nintendo Switch sarà dunque a disposizione degli acquirenti del prossimo hardware e l’annuncio resta atteso per i prossimi mesi.

“I giochi per Nintendo Switch saranno giocabili anche sulla nostra prossima console”, scrive Furukawa su X, “allo stesso modo, anche il servizio ad abbonamento Nintendo Switch Online sarà disponibile. Maggiori informazioni sull’hardware e sulla retrocompatibilità verranno diffuse in data da annunciare”.

Tutti i giochi Switch, quindi, potranno essere eseguiti sulla nuova console e anche il servizio Nintendo Switch Online resterà attivo. Nonostante fosse dato quasi per scontato in questi mesi, l’annuncio della piena retrocompatibilità resta un’ottima notizia che assume ancor più importanza se pensiamo che Switch resta ad oggi la console di maggior successo nella storia di Nintendo.

Per quanto riguarda le console casalinghe, poi, la retrocompatibilità è stata garantita a partire dal Gamecube del 2001 fino ad arrivare al Wii U del 2012. Entrambe le tendenze sono state interrotte da Switch, un ibrido fra console e portatile che è stata lanciata sul mercato come piattaforma non compatibile con giochi e accessori progettati per altri sistemi.

In attesa di ulteriori delucidazioni per quanto concerne il tema della retrocompatibilità, ricordiamo che ieri il presidente di Nintendo ha confermato che, nonostante gli ultimi dati finanziari, non è previsto alcun cambio di piano per l’annuncio di Switch 2. La rivelazione del nuovo hardware è atteso entro il mese di marzo 2025. Insomma, sono attese novità importanti per il nuovo anno solare, ma nel frattempo la retrocompatibilità si prende la scena