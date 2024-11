Nonostante manchino ormai poche ore al debutto ufficiale sul mercato della nuova serie top Red Magic 10, continuano ad emergere in rete nuovi rumors e indiscrezioni. Il protagonista delle ultime ore è stato un modello in particolare, ovvero il prossimo Red Magic 10 Pro. Quest’ultimo si è infatti mostrato in rete in alcune prime immagini renders ufficiali che non fanno che confermarci il suo design definitivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Red Magic 10 Pro, avvistato in rete in alcune immagini renders ufficiali

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone top di gamma di casa Red Magic è stato avvistato in rete in alcune prime immagini renders ufficiali. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Red Magic 10 Pro. Dai renders appena pubblicati, è emerso che il nuovo device sarà disponibile in almeno quattro colorazioni.

Queste dovrebbero essere Dark Knight, Day Warrior e le due inedite denominate rispettivamente Deuterium Transparent Dark Night e Deuterium Transparent Silver Wing. Queste ultime si distinguono per la presenza della backcover trasparente in corrispondenza del modulo fotografico e della batteria dello smartphone. Questo è quanto è emerso dai nuovi renders emersi in rete.

In queste ultime settimane sono però stati pubblicati svariati rumors su questo nuovo device. Secondo quanto è emerso fino ad ora, sappiamo che il prossimo Red Magic 10 Pro sarà alimentato da uno degli ultimi processori di punta di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. L’autonomia dovrebbe essere poi davvero esagerata, grazie alla presenza di una enorme batteria con una capienza di addirittura 7000 mah. Fortunatamente, sembra che non mancherà neanche il supporto alla ricarica rapida da ben 100W. Ricordiamo inoltre che il display avrà le cornici estremamente sottili e che ci sarà una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.

Non ci rimane che attendere ancora qualche ora per la presentazione ufficiale sul mercato di questo nuovo smartphone.