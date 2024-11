Benelli TRK 902 Xplorer: la nuova moto regina dell'avventura?

Benelli svela al pubblico il suo concept TRK 902 Xplorer, una moto pensata per gli amanti dell’avventura. Chi desidera potenza, estetica e affidabilità avrà pane per i suoi denti. Questo modello è costruito su una piattaforma del tutto nuova, ma continua a rappresentare al meglio la filosofia del marchio. Il design è stato completamente rinnovato per offrire un look aggressivo e compatto. I fari a LED mantengono la firma luminosa del marchio, ma con una DRL esclusiva dedicata al prototipo. Il risultato? Una moto che combina linee moderne e un carattere inconfondibile. Le carenature laterali si integrano perfettamente con il serbatoio, offrendo un aspetto robusto. Il telaio a traliccio è abilmente nascosto, dando alla moto un profilo elegante. Sul retro, le linee diventano più snelle. I pannelli si allungano fino alla luce posteriore, regalando una silhouette slanciata. Riuscirà questo design a ridefinire lo standard delle moto adventure?

La Moto pronta a tutto e alle corse più avventurose

La TRK 902 Xplorer sfoggia una livrea esclusiva chiamata Jungle Fog. Questo colore opaco, ideato dal Centro Stile Benelli, rafforza l’anima avventurosa della moto. I fari fendinebbia integrati migliorano la visibilità su qualsiasi terreno. Il parabrezza regolabile elettronicamente aumenta il comfort e la praticità. Ogni dettaglio è studiato per rendere la TRK 902 la moto perfetta per i viaggiatori più esigenti.

La nuova TRK 902 Xplorer offre prestazioni potenti. Il motore bicilindrico da 904 cc eroga 100 CV e 90 Nm di coppia. Le sospensioni, con un’escursione di 200 mm, assorbono perfettamente tutti gli ostacoli del terreno. I pneumatici Pirelli Scorpion Rally garantiscono stabilità anche nelle condizioni più difficili. I cerchi a raggi da 19” davanti e 17” dietro assicurano poi tenuta su ogni superficie. Con il serbatoio da 22 litri, questa moto consente viaggi lunghi senza sosta. La nuova tool box sostituisce il sedile del passeggero, offrendo spazio per l’essenziale. Riuscirà Benelli, con la TRK 902 Xplorer, a conquistare il cuore degli appassionati? Questa moto sembra pronta a tutto, dai viaggi più lunghi ai terreni più estremi.