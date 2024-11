A quanto pare, Google sta continuando la propria campagna di updates della propria suite di applicazioni e adesso è arrivato il momento di Gmail, il client infatti sembra stia per ricevere, come annunciato qualche mese fa da parte di Google, un aggiornamento per quanto concerne i filtri all’interno della ricerca delle e-mail, un’opzione aggiuntiva verrà infatti introdotta e consentirà la ricerca cronologica dell’e-mail all’utente che ne ha bisogno.

Nel dettaglio quest’opzione può sembrare superflua ma non è così, infatti moltissimi utenti spesso non hanno l’abitudine di cancellare le e-mail che non hanno bisogno di leggere o che non hanno informazioni di loro interesse portando ad un accumulo costante in grado di intasare la casella di posta elettronica, di conseguenza cercare una mail da un punto di vista cronologico può tornare molto utile per riuscire a inquadrarla all’interno magari di un marasma di e-mail non lette.

La funzione è in arrivo

Stando alle indiscrezioni trapelate su X, sembra che Google stia già testando e rilasciando per alcuni dei suoi utenti la nuova funzionalità che verrà attivata dal lato server, di conseguenza una volta che l’utente la attiverà sul proprio client sarà possibile cercare delle e-mail ad un punto di vista cronologico, scegliendoli ad esempio in base alla data o ordinandole dalla più recente alla più datata nel tempo.

Non rimane dunque che attendere per assistere all’arrivo globale di questo nuova funzionalità che probabilmente verrà introdotta e rilasciata gradualmente per tutti un po’ come Google tende a fare con tutte le novità che introduce nella propria suite di applicazioni, di conseguenza non rimane che aspettare per poi vedere arrivare la funzionalità in automatico all’interno del vostro client Gmail, in tutta probabilità, infatti, non sarà necessario effettuare un aggiornamento dell’applicazione che verrà di fatto modificata direttamente da Google senza che voi dobbiate far nulla.