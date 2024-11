OnePlus ha avviato il rilascio dell’aggiornamento V10P02 per la sua interfaccia OxygenOS, portando nuove funzionalità e miglioramenti per numerosi modelli di smartphone e tablet. La sua distribuzione sarà completata entro il 9 dicembre 2024. Raggiungendo diversi dispositivi tra cui le serie OnePlus12, 11, 10 e 9, oltre a modelli specifici come OnePlus 8T, i membri della gamma Nord, e i tablet OnePlusPad e OnePlusPadGo.

OnePlus: miglioramenti tecnici e consigli per gli utenti

I possessori di device con OxygenOS 13.1.0 e 13.0.0, come OnePlus 8, OnePlus8 Pro, Nord2 e NordCE 2, riceveranno invece versioni dell’aggiornamento su misura per le loro piattaforme. Questo nuovo modello è letteralmente pensato per migliorare stabilità e prestazioni. Così da rispondere alle richieste di una comunità che da sempre apprezza la filosofia dell’azienda sulla qualità dell’esperienza d’uso.

L’ ultima innovazione presentata introduce miglioramenti importanti per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento dei dati meteo, ora più tempestivi e precisi. Oltre a una velocità maggiore nell’operazione di salvataggio degli screenshot lunghi. In più sono stati effettuati interventi sulla stabilità del sistema per offrire un’esperienza d’uso ancora più solida e affidabile. La distribuzione del nuovo OxygenOS avverrà in maniera graduale. Inizialmente coinvolgerà solo un numero ristretto di clienti per poi allargarsi man mano a tutti coloro che posseggono modelli supportati.

OnePlus invita quindi i suoi utenti a monitorare le notifiche di sistema per cogliere l’opportunità di scaricare e installare l’aggiornamento il prima possibile. Garantendo così di accedere subito ai miglioramenti implementati. Per ulteriori dettagli, l’azienda ha pubblicato un post sul proprio forum ufficiale, chiedendo alla community di fornire feedback per supportare il lavoro del team di sviluppo e contribuire a possibili miglioramenti in futuro. Insomma, con OxygenOS V10P02, OnePlus conferma il suo impegno a mantenere alta la qualità del suo sistema operativo. Oltre che a rispondere in modo puntuale alle esigenze del suo pubblico sempre più esigente in un mercato in continua evoluzione.