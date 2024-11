Google Foto ha appena introdotto una novità che cambierà il modo in cui interagiamo con gli album condivisi e le conversazioni. La nuova funzione è chiamata “Aggiornamenti”. Inizialmente è stata rilasciata per Android, ma ora sta arrivando anche su iOS. Tale strumento consente di tenere traccia in modo più semplice e intuitivo delle attività all’interno degli album condivisi. Migliorando così l’esperienza d’uso complessiva dell’app. Per poterla utilizzare, basta cliccare sull’icona a forma di campanella. Quest’ultima è stata aggiunta in alto a destra nell’interfaccia. Tra il pulsante “Crea” e l’immagine del profilo.

Tutte le attività in un’unica sezione: la rivoluzione di Google Foto

Tale funzionalità sostituisce la vecchia icona di condivisione, rappresentata dalle sagome di due persone. L’idea dietro questa modifica è quella di unire tutte le notifiche relative ai contenuti condivisi, semplificando la navigazione. Gli utenti riceveranno così una notifica ogni volta che un contatto condivide un nuovo album. Ma anche ogni volta che vengono aggiunte nuove foto o commenti a un album già esistente. Le notifiche sono organizzate in ordine cronologico, così che ogni attività sia facilmente visibile e accessibile.

Un altro vantaggio riguarda la presenza di un tasto rapido “Visualizza album” per ogni aggiornamento. Questa scorciatoia consente di accedere immediatamente al contenuto che ha ricevuto un aggiornamento. Senza però dover navigare manualmente tra le varie sezioni dell’app. Ciò contribuisce a rendere l’esperienza più fluida e veloce, specialmente quando si gestiscono più album o conversazioni in contemporanea.

La funzionalità “Aggiornamenti” è ancora in fase di distribuzione su Android e iOS. Quindi potrebbe non essere ancora visibile su tutti i dispositivi. Google ha iniziato a rilasciarla in maniera graduale. Perciò si prevede che diventi disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane. Insomma, con la crescente popolarità degli album condivisi e dei contenuti social, questa opzione rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza e semplicità d’uso per tutti gli utilizzatori di Google Fo

to.