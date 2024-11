iPhone 18 Pro avrà una super fotocamera, Apple vuole dominare

Continuano a piovere indiscrezioni interessanti su quelli che saranno gli smartphone del futuro ed in particolare sugli iPhone. Oltre ad aver visto qualche anticipazione sui dispositivi del prossimo anno, ora si parla addirittura di iPhone 18. Secondo quanto riportato da alcune fonti molto accreditate, Apple avrebbe intenzione di dotare la variante Pro che arriverà nel 2026 con una fotocamera a dir poco super.

Un sensore ad apertura variabile per iPhone 18 Pro

A riportare le notizie in queste ultime ore ci ha pensato il solito informatore vicino al mondo Apple, Ming-Chi Kuo, il quale ha parlato di sensore ad apertura variabile. Questa è una specifiche che in realtà qualche smartphone già possiede e che offre la possibilità di modificare l’apertura del diaframma in base alle condizioni di luce. Ad esempio, un’apertura più ampia consente di ottenere foto con effetto bokeh e con maggiore profondità. Al contrario, un’apertura più stretta garantisce maggiore nitidezza, perfetta per i paesaggi.

Il supporto della tecnologia Sunny Optical e il ruolo di Largan Precision

Per portare avanti questa innovazione, Apple si affiderebbe a fornitori di alto livello come Sunny Optical, azienda leader nelle componenti per fotocamere. Sunny Optical, infatti, ha una lunga esperienza nello sviluppo di lenti con apertura variabile per produttori di smartphone Android e sarà affiancata da Largan Precision, altro grande nome nel settore.

L’obiettivo di Apple è distinguere ogni modello della sua linea iPhone, offrendo agli utenti Pro funzionalità di fascia alta. Questo approccio rispecchia la strategia di segmentazione che Apple ha adottato negli ultimi anni, differenziando ogni versione con tecnologie innovative.

Con un sensore ad apertura variabile, l’iPhone 18 potrebbe aprire nuove possibilità in ambito fotografico, consentendo di adattare automaticamente la fotocamera in base alla scena. Se implementata bene, questa tecnologia porterà la fotografia su iPhone a un nuovo livello, potenziata dall’intelligenza artificiale e dal machine learning, che sapranno ottimizzare luce e bokeh in modo ancora più raffinato.