Google ha introdotto nuovi template professionali per Google Slides. Piattaforma che fa parte della sua suite Workspace. Questi nuovi modelli, accuratamente progettati, rispondono a esigenze specifiche come la storia di un prodotto, presentazioni promozionali e piani per attività di team building. La novità mira a facilitare chi desidera creare presentazioni coinvolgenti e visivamente accattivanti senza partire da zero. Ma offrendo una base pronta all’uso e facilmente adattabile a vari contesti professionali.

Google Slides: disponibilità limitata e contenuti precompilati

La distribuzione dei nuovi template è stata avviata questa settimana e riguarderà sia chi utilizza Workspace con abbonamento sia gli utenti con un semplice account Google o Gmail. Il gigante di Mountain View prevede che la sua distribuzione su larga scala possa richiedere un mese, quindi fino alla fine di novembre. L’ accesso a questi modelli però, attualmente, risulta ancora limitato a chi utilizza l’applicazione in inglese-americano. Non sono infatti previste, per ora, versioni in altre lingue, inclusi inglese britannico o altre ancora.

La restrizione linguistica trova una ragione nel particolare design di questi template. Esso propongono un layout o schema colore predefinito, ma includono anche testi precompilati. I testi sono pensati per essere completati e personalizzati dagli utenti. In modo da ridurre il tempo necessario impiegato per la stesura del contenuto. Per ora, quindi, Google ha ritenuto di rendere i modelli disponibili solo per l’inglese americano. Mentre le versioni in altre lingue richiede un lavoro specifico di localizzazione.

Al momento quindi non abbiamo dettagli su un’espansione dei template ad altre lingue o regioni. Ma in passato modelli simili sono stati resi accessibili anche per una tipologia più vasta e diversificata di persone. La scelta di Google rappresenta dunque un segnale di come l’azienda continui a perfezionare il Workspace con strumenti pratici, che rendano il lavoro digitale più accessibile e meno oneroso in termini di tempo.