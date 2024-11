Passate pochissime settimane dal lancio di iPhone 16, si comincia fin da subito a parlare e discutere del prossimo iPhone 17. Una criticità del modello base di iPhone 16 è rappresentato sicuramente dalla frequenza d’aggiornamento, fissa ad appena 60 Hz, a differenza del modello Pro che ha una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. Sembra però che questo trend cambierà finalmente con iPhone 17.

Le caratteristiche

Secondo quanto riportato dal portale sudcoreano ETNews, una fonte autorevole all’industria avrebbe dichiarato che tutti e quattro i nuovi modelli di iPhone 17 implementeranno verosimilmente un display LTPO. Tale accorgimento suggerirebbe dunque il supporto alla tecnologia ProMotion, con una frequenza d’aggiornamento massima pari a 120 Hz. Sulla base di questo, i 120 Hz di frequenza diventerebbero un vero e proprio standard per la prossima generazione di iPhone, al contrario della lineup attuale che vede una differenza netta tra il modello base e i modelli Pro.

Ecco la probabile uscita

Non c’è ancora una data d’uscita precisa, ma tutti i nuovi modelli di iPhone 17 vedranno verosimilmente la luce entro la fine di settembre 2025, perfettamente in linea con quanto abbiamo visto fino ad ora con le generazioni precedenti dello smartphone. Naturalmente bisogna prendere con cautela tali informazioni, dal momento che si tratta di pure e semplici indiscrezioni che dovranno essere confermate o eventualmente smentite ufficialmente e direttamente da Apple. Si resta dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Apple, che non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi. Si attendono sviluppi, ma nel frattempo si pone già l’attenzione sul prossimo modello, ovvero l’iPhone 17. Inoltre, il cambiamento nella tecnologia dei display si inserisce nella strategia recente di Apple di ridurre il divario tra le versioni Pro e standard degli iPhone. Già con iPhone 16 la differenza tra i modelli era diventata minima e rendendo la scelta del modello base molto più attraente esteticamente e funzionalmente.