Iliad: torna la Giga 120 con due offerte SUPER fino a 250 GB in 5G

Per scegliere un’offerta bisogna sempre valutarne vari aspetti e oggi Iliad è uno dei provider che più si mette a nudo. Non ci sono cose nascoste, prezzi che vengono fuori all’improvviso o altro: è tutto alla luce del sole. Il famoso operatore ha scelto di continuare con le sue offerte, proponendone un’altra che già in passato aveva fatto scalpore.

È tornata infatti la Giga 120 che ora si aggiunge alle altre due promo che erano in precedenza già disponibili sul sito ufficiale.

Iliad: torna la Giga 120 e si aggiunge alle altre due

È tornata la Giga 120. Questa offerta è perfetta per chi ha bisogno di molti dati ma preferisce un costo contenuto. Giga 120 offre:

120 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati.

Con 7,99€ al mese, chiunque può attivarla, dai nuovi utenti ai già clienti. Attenzione però: i già clienti Iliad possono scegliere questa offerta solo se attualmente hanno un piano che costa meno di 7,99€, quindi è importante verificare il proprio attuale costo mensile per poter accedere a Giga 120.

Per chi vuole sfruttare il 5G di Iliad invece, Giga 180 è una soluzione a dir poco interessante. Include al suo interno:

180 GB di dati in 5G;

di dati in 5G; Minuti e SMS senza limiti.

Al prezzo solito e molto concorrenziale di 9,99€ al mese, questa rappresenta un buon compromesso. È infatti ottima sia per chi desidera un traffico dati più abbondante che per chi vuole una connessione più veloce. Inoltre, chi attiva questa offerta ha la possibilità di aggiungere anche la fibra ottica a casa a un prezzo scontato di 19,99€ al mese, invece del prezzo standard di 24,99€.

L’offerta Giga 250 infine è la più “piena” tra le tre ed è pensata per chi ha bisogno di molti dati e massima velocità. Include:

250 GB in 5G;

in 5G; Minuti e SMS senza limiti.

Con 11,99€ al mese, è l’offerta con il maggior quantitativo di giga disponibile. Anche in questo caso la fibra è in sconto.