Samsung Galaxy S25 Ultra: nuove immagini spettacolari confermano il design

Di indiscrezioni ne sono arrivate tantissime negli ultimi tempi per quanto riguarda i prossimi smartphone di Samsung. Il nuovo Galaxy S25 Ultra che vedrà presumibilmente la luce tra gennaio e febbraio 2025, è stato quello più bersagliato dai rumor. Ad oggi a quanto pare il vortice non sembra volersi fermare ed infatti sono arrivate nuove immagini render di quello che potrebbe essere il nuovo top di gamma di Samsung per il prossimo anno.

Queste hanno rivelato un design rivisitato e un’ampia scelta di colori. I render mostrano quattro opzioni principali: Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray e Titanium Silver, che differiscono leggermente dalle tonalità vivaci del Galaxy S24 Ultra, che includeva colori come Titanium Orange, Titanium Violet e Titanium Yellow.

Samsung pensa al progresso: design piatto e fotocamere di livello molto alto

Una delle novità più evidenti è il passaggio a un design piatto, che riguarda sia il display che il retro del dispositivo, oltre al frame centrale. Questa scelta segna un cambiamento rispetto alla tradizione Samsung di utilizzare bordi curvi sui modelli Ultra. Con i suoi ultimi dispositivi però l’azienda ha dimostrato di voler incidere su un aspetto in particolare: l’estetica più piatta. Le curvature sembrano ormai essere passate di moda e Samsung vuole cavalcare quest’onda. Un altro aspetto molto importante è il ritorno al design che ha contraddistinto il modello S21 Ultra: Galaxy S25 Ultra infatti avrà gli angoli arrotondati.

Le dimensioni in totale saranno leggermente ridotte rispetto al suo predecessore, mentre per quanto riguarda il modulo fotocamera, la somiglianza con il Galaxy Z Fold 6 è lampante. Non resta altro che affidarsi alle immagini, le quali sono davvero ben realizzate e soprattutto molto vicine a quella che potrebbe essere la realtà. Samsung sta pensando a dispositivi totalmente in grado di combattere la concorrenza, che mai come questa volta risulta molto agguerrita.