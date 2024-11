Capita spesso che Android Auto sia soggetta a diversi bug e malfunzionamenti. A tal proposito, dopo l’ultimo aggiornamento, diversi utenti hanno riscontrato dei problemi con la piattaforma. Quest’ultimi però non sembrano essere legati direttamente ad Android Auto. Piuttosto sembrano dipendere da un aggiornamento distribuito da Samsung per i propri smartphone.

I recenti bug di Android Auto dipendono da Samsung

L’azienda sudcoreana, infatti, ha lanciato un aggiornamento software. Quest’ultimo include nuove patch di sicurezza per migliorare la protezione dei dati degli utenti. Tra le novità introdotte, spicca una modifica importante alla funzione “Blocco automatico”. In particolare, l’aggiornamento ha introdotto un’opzione denominata “Restrizioni massime”. Quest’ultima, quando attivata, impedisce qualsiasi tipo di accesso ai dati del telefono tramite connessione USB. In tal modo viene consentita solo la ricarica del dispositivo. La misura aggiuntiva è stata pensata per proteggere ulteriormente la privacy dell’utente, ma ha avuto un effetto collaterale su Android Auto.

Attivando l’opzione Restrizioni massime, infatti, il telefono non può più stabilire una connessione funzionale con l’infotainment del veicolo tramite cavo USB. Dettaglio che impedisce, di fatto, l’avvio di Android Auto. Va sottolineato che tale problematica interessa solo gli utenti che utilizzano Android Auto tramite connessione cablata. La modalità wireless, infatti, non è influenzata dalla restrizione.

La buona notizia è che risolvere il problema è piuttosto semplice. Chi desidera continuare a usare Android Auto via cavo, può disattivare l’opzione Restrizioni massime recandosi nelle Impostazioni. Qui bisogna cliccare sulla voce “Sicurezza e privacy”. E poi “Blocco automatico”. Ciò permetterà al telefono Samsung di interfacciarsi correttamente con il sistema della vettura e utilizzare Android Auto senza difficoltà.

In alternativa, per chi preferisce non rinunciare alla sicurezza dall’opzione, è possibile optare per la modalità wireless per usare la piattaforma. Sono disponibili in commercio adattatori che consentono di collegare il telefono all’infotainment della vettura senza bisogno del cavo. Aggirando, in tal modo, la limitazione imposta.