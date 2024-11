Dopo una lunghissima attesa la piattaforma dedicata alla distribuzione dei videogiochi, Steam, finalmente ha reso disponibile la possibilità di registrare i propri titoli per tutti gli utenti, facendo passare dunque la feature dal canale beta al canale pubblico, si tratta di una svolta epocale per tantissimi giocatori che da tempo attendevano questa novità.

La possibilità di registrare i propri gameplay sarà dunque offerta direttamente da Steam tramite un aggiornamento del software installabile sul nostro pc, questa feature sarai eseguita in background senza adoperare nessun altro tipo di software di terze parti, sarà compatibile con l’overlay di Steam e consentirà di avere una gestione davvero capillare di tutte le funzionalità, sarà infatti possibile avviarla tramite la combinazione di tasti Ctrl + F11 o impostarla per iniziare automaticamente, dopodiché il software si occuperà di salvare la clip sul vostro pc all’interno della quale potrete anche inserire dei punti di rimando per poter segnare delle scene particolarmente interessanti da guardare in seguito, come se non bastasse il software è anche in grado di farlo autonomamente sottolineando le scene in cui sono presenti prestazioni davvero buone o davvero scarse, in modo che l’utente possa poi riguardarsele con comodo.

Come se non bastasse la compatibilità con l’overlay di Steam consentirà l’esecuzione di questa funzionalità su tutti i videogiochi, sia quelli supportati e installati direttamente dalla piattaforma sia quelli aggiunti manualmente e più datati, ciò rende virtualmente compatibile ogni titolo attualmente presente in commercio, per accedere alla funzionalità tutto ciò che dovete fare è semplicemente aggiornare Steam.

In aggiunta a tutto ciò, Steam offre insieme a questa feature anche strumenti integrati per il montaggio e la condivisione delle clip, in modo da offrire un pacchetto completo presente all’interno di un unico programma, eliminando dunque la necessità di programmi esterni per svolgere queste funzioni, si tratta senza alcun dubbio di un esordio in fase pubblica davvero completo e concreto.