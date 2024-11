La nota azienda di distribuzione video ludica Valve continua a regalarci dati interessanti in merito al mondo del gaming e in questo caso nello specifico in merito agli utenti e alle postazioni che utilizzano, il merito va alla sua piattaforma Steam che recentemente ha registrato i dati inerenti i sistemi operativi più utilizzati sulla piattaforma da parte degli utenti, notando un traguardo decisamente importante per Windows 11.

Valori importanti

L’ultimo sistema operativo di Microsoft infatti, dopo aver scalzato in via definitiva Windows 10 ha registrato recentemente un incremento percentuale di circa quattro punti diventando il sistema operativo utilizzato da più della metà degli utenti con il 52%, seguito a ruota da Windows 10 che si ferma invece al 45,95%, con una perdita di 2,71 punti, mentre continua a resistere Windows 7 a 64-bit con un marginale 0,23%.

sommando questi risultati, possiamo notare come i sistemi operativi di Microsoft rivendichino da soli il 96,61% degli utenti, seguito da Linux al 2% e macOS all’1,39%.

Ovviamente si tratta di risultati certamente non sorprendenti dal momento che è risaputo che il gaming è un po’ il tallone d’Achille di tutti i sistemi Apple e in generale di tutti i sistemi non Windows con quest’ultimo che gode del supporto maggiore da parte delle librerie grafiche e di sviluppo che consentono dunque di avere un catalogo pressoché sterminato di titoli al quale accedere e giocare, cosa che irrimediabilmente influisce in positivo sull’utilizzo di sistemi operativi Microsoft sulle piattaforme da gioco, nonostante ciò, qualche piccolo passo in avanti nel mondo Apple si sta vedendo dal momento che sembra che la nota azienda si stia impegnando nello sviluppo di librerie per un supporto nativo ai videogiochi per cercare di colmare questo gap.

Non rimane dunque che attendere per vedere se effettivamente qualche cambiamento avrà luogo e quando accadrà, sicuramente l’attesa che ci aspetta è ancora discretamente lunga.