Nei recenti cambiamenti di allestimento degli Apple Store, il Vision Pro ha visto ridursi la visibilità a favore dei nuovi Mac con chip M4. Dopo la fase di preordini, i nuovi iMac, MacBook Pro e Mac mini sono finalmente arrivati nei negozi, imponendo una riorganizzazione degli spazi. In alcuni punti vendita, dove le dimensioni sono limitate, il visore ha dovuto infatti sacrificare una delle due postazioni precedentemente dedicate alla sua esposizione e dimostrazione, passando a un unico tavolo. Questo sembra essere un evidente segnale che il Vision Pro, nonostante l’alto investimento dell’ azienda, non stia ottenendo il successo sperato.

Un futuro incerto per il Vision Pro di Apple

Il Vision Pro, noto per il suo costo elevato e le sue innovative funzionalità, non ha conquistato il grande pubblico. Inizialmente accolto con grande entusiasmo, il dispositivo ha attirato principalmente clienti istituzionali. Ma non ha fatto breccia tra i consumatori comuni. La sua presenza ridotta negli Apple Store potrebbe indicare che le vendite non stiano procedendo come previsto. Al contrario, si parla di un impatto negativo sulla visibilità e sull’interesse generale.

Il declino dell’attenzione verso il visore è evidente non solo nella riduzione dello spazio espositivo nei negozi, ma anche nelle voci che circolano su una possibile saturazione del mercato e sull’accumulo di scorte invendute. Nonostante l’avanzata tecnologia di cui è dotato, l’ articolo fatica a trovare un mercato di massa. Mentre Apple continua a puntare sui suoi nuovi Mac con chip M4, il Vision sembra avere difficoltà a convincere il pubblico a investire una somma così alta per un prodotto ancora relativamente di nicchia.

La concorrenza di dispositivi simili, come i visori di Meta, non aiuta certo il Vision a ritagliarsi uno spazio importante. Anche se alcuni settori, come quello medico, lo hanno decisamente apprezzato, per l’ azienda sarà una sfida riuscire a farlo emergere come un prodotto destinato anche al grande pubblico. Il suo futuro potrebbe quindi dipendere da una nuova strategia o da un ripensamento nelle sue applicazioni. Ma per ora la sua affermazione nel mercato resta in bilico.