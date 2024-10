Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone perfetto per tutti gli utenti che vogliono il meglio del meglio, per quanto riguarda almeno la telefonia mobile, essendo comunque un prodotto completo in ogni sua parte, capace di garantire prestazioni di altissimo livello, oggi in vendita ad un prezzo relativamente scontato.

Le sue dimensioni sono leggermente superiori alla media, essendo comunque un device che raggiunge 162,3 x 79 x 8,6 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 232 grammi, questo a causa di un display molto grande: 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3088 pixel, ed anche una densità pixel di 501ppi, il tutto con tecnologia Dynamic AMOLED 2X e refresh rate che può raggiungere i 120Hz, con 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Armor.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte del momento.

Samsung Galaxy S24 Ultra: arriva il super sconto su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone, con sistema operativo Android, letteralmente da battere, per questo motivo ogni sconto è ben accetto, anche il più piccolo. Il prodotto viene originariamente promosso con listino di 1619 euro, cifra che Amazon di per sé ha deciso di scontare del 20%, con un risparmio già di base di quasi 400 euro, essendo il valore di 1299 euro. A questo punto il consumatore può approfittare dello sconto ulteriore di 150 euro presente in pagina, così da arrivare a spendere solamente 1149 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Il comparto fotografico rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello dello smartphone, essendo composto nella parte posteriore da ben 4 sensori differenti, di cui il principale da 200 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 10 megapixel. Il tutto porta a godere di una ripresa con 120 gradi di angolo di visuale, video al massimo in 8K UHD, ed anche uno zoom ottico 5X.