Samsung Galaxy S25 Ultra sarà potentissimo: a rivelarlo è un benchmark

Non si perde mai tempo quando si parla dei vari top di gamma in fase di rilascio, tra i quali ne è rimasto uno in particolare: Samsung Galaxy S25 Ultra. Questo dispositivo sta facendo molto parlare di sé, soprattutto grazie alle sue specifiche tecniche e siccome, come ogni anno, andrà a fronteggiare da vicino i nuovi iPhone per provare ad imporsi.

Salva a quanto riportato nelle ultime ore, proprio il top di gamma di casa Samsung è comparso sul web, più specificamente sulla piattaforma benchmark Geekbench. Chi si aspettava un ottimo punteggio è stato accontentato: è stata fornito un primo assaggio di quello che sarà il flagship sudcoreano per eccellenza.

Samsung Galaxy S25 Ultra è arrivato su Geekbench ed ha mostrato la sua forza

Galaxy S25 Ultra, è arrivato in queste ore su Geekbench. Il prodotto, nascosto sotto il suo numero di modello “SM-S938U”, ha registrato punteggi davvero ottimi. È partito da 3.148 punti in single-core per poi totalizzare 10.236 in multi-core. Questi risultati rappresentano un incremento netto rispetto a quanto visto lo scorso anno con Galaxy S24, che realizzò rispettivamente 2.200 punti in single-core e 7.100 in multi-core. C’è quindi un aumento del 35% nelle prestazioni single-core e del 45% in quelle multi-core. Tale differenza va attribuita soprattutto all’implementazione del nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite For Galaxy.

Configurazione hardware e design: cosa aspettarsi

Samsung ha deciso di mantenere i 12 GB di RAM già presenti sui modelli Ultra precedenti, a partire dal Galaxy S22 Ultra. Sul fronte del design, il Galaxy S25 Ultra potrebbe sorprendere: si parla di angoli arrotondati e di un display completamente piatto, in linea con gli altri modelli della serie Galaxy S25, abbandonando la caratteristica curvatura laterale che ha definito i modelli Ultra finora.