Dopo 17 anni dall’uscita del primo capitolo siglato GSC Games World, si ritorna nella centrale di Chernobyl con S.T.A.L.K.E.R. 2 che ormai è vicinissimo al lancio. Infatti, il Day 1 di questo cult del genere horror/postapocalittico è fissato per il 20 novembre e, se non lo avete ancora fatto, correte a ordinarlo su Amazon e nei principali store.

Dopo che GSC Games World ha promesso ai fan un nuovo titolo con un framerate stabile, ha aggiornato la scheda Steam per pubblicare l’infografica sui requisiti di sistema. Questi requisiti minimi non sono troppo estremi, infatti, per giocare al massimo della grafica basteranno GPU come: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB o in alternativa una GTX 1080 Ti 11 GB. L’unico requisito che potrebbe creare qualche difficoltà è lo spazio di archiviazione visti i 150 GB per l’installazione. Questi 150 GB di spazio ci danno un’idea della grandezza della mappa open world e della ricchezza dei contenuti di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – requisiti minimi e consigliati

Requisiti minimi

OS: Windows 10 / Windows 11

Processore: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica: AMD Radeon RX 580 8 GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Spazio archiviazione: SSD da 150 GB

Requisiti consigliati

OS: Windows 10 / Windows 11

Processore: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Memoria: 16 GB RAM

Scheda grafica: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB