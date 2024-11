Il produttore tech Huawei è al lavoro sulla realizzazione di una nuova serie di smartphone. Uno dei prossimi modelli in arrivo sarà il nuovo Huawei Mate 70 . Nel corso delle ultime ore, in particolare, un noto leaker si è lasciato sfuggire in rete le prime indiscrezioni su questo prodotto. Secondo quanto è emerso, il nuovo modello potrebbe avere un prezzo più alto rispetto a quello del suo predecessore. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Huawei Mate 70, il nuovo device potrebbe costare di più del suo predecessore

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete i primi rumors riguardanti un nuovo smartphone del noto produttore tech Huawei. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al pessimo Huawei Mate 70. Il leaker Fixed Focus Digital, in particolare, ha pubblicato sul social network Weibo un’informazione piuttosto interessante su questo device.

Secondo quanto rivelato dal leaker, il prossimo device a marchio Huawei potrebbe avere un costo più alto rispetto a quello del suo predecessore Huawei Mate 60. Quest’ultimo ha un prezzo di partenza di circa 715 euro al cambio attuale. Solitamente, di anno in anno il costo dei device subiscono un aumento di 100-200 euro in più, quindi possiamo aspettarci per il prossimo Huawei Mate 70 un costo di circa 920 euro.

Ovviamente per ora si tratta esclusivamente di speculazioni e di rumors. Dal punto di vista prettamente tecnico, invece, sembra che l’aumento del prezzo sarà dovuto alla presenza di un nuovo processore. Quest’ultimo dovrebbe essere un inedito soc Kirin, il quale dovrebbe garantire di conseguenza delle performance decisamente più elevate rispetto ai modelli precedenti. Oltre a questo, ci si aspetta anche la presenza di feature inedite, che giustifichino di conseguenza l’aumento del prezzo di vendita.

Per quanto riguarda il suo debutto ufficiale, in rete si parla di dicembre 2024 come possibile data. Come già detto però, conviene attendere ulteriori conferme per averne la certezza assoluta.