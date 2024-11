Ritorniamo sull’ambito delle AI con un rivoluzionario aggiornamento incluso nell’applicazione di messaggistica istantanea che ha conquistato fama in pochissimo tempo ovvero Google Chat.

Applicazione che punta sempre in alto verso le più nuove tecnologie per migliorare se stessa in modo rapido ed efficiente.

Google Chat, cosa c’è di nuovo?

La famosa app di Google che rivolge l’idea della sua creazione verso le agevolazioni per la comunicazione porta con se delle nuove ed importanti novità. La prime di tutte è Gemini che è disponibile tramite un pannello laterale di Google Chat, la seconda invece riguarda un’opzione per visualizzare le informazioni sullo schermo.

Il palcoscenico però attualmente lo sta conquistando Gemini che si sta rivelando un’ottima assistente per le varie altre app di Google.

In Google Chat era già stata inserita una funzionalità AI, ovvero la possibilità di ottenere dei vari riepiloghi su delle conversazioni che non sono state lette. Adesso attraverso Gemini si può aprire un discorso molto più serio e fare richieste più complesse. Essa può essere attivata tramite il pannello laterale che si apre facendo click sul pulsante in altro a destra a forma di stella.

Gemini però su Google Chat può solo analizzare la chat sullo schermo senza risalire alla conversazioni o ai file di Drive.

Queste novità possono essere solo utilizzate dagli utenti Google Workspace con il relativo componente aggiuntivo Gemini Business ed Enterprise o Gemini Education ed Education Premium. Il roll out è iniziato il primo novembre per quanto riguarda i domini a rilascio rapido, mentre per quanto riguarda i domini a rilascio programmato, dovranno attendere un po’ di più verso il diciotto novembre.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questa applicazioni possono essere intraprese due modalità di visualizzazione dei messaggi diverse ovvero: Comoda e Compatta. Quest’ultime sono piene di novità e di personalizzazione per quanto riguarda le chat.