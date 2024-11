CoopVoce EVO 20 di nuovo disponibile: l’offerta low-cost per risparmiare

Un gestore virtuale in genere riesce a mettere in crisi ogni altro provider, grazie alle sue peculiarità. Quella che contraddistingue ad esempio una superpotenza come CoopVoce è la possibilità di garantire gli stessi prezzi per sempre senza mai modificarli. A confermare tutto ciò ci pensano gli stessi utenti che fino ad oggi hanno dato seguito alle soluzioni scelte alla corte di questo provider, ai quali si sono ritrovati soddisfatti al 100%.

Tutto ciò oggi viene ancora una volta confermato dalla presenza della nuova offerta nell’organigramma di CoopVoce: è ritornata la EVO 20. È proprio questa l’offerta che tutti stavano cercando, in quanto garantisce un buon numero di contenuti senza esagerazioni e con un prezzo molto più basso del solito.

CoopVoce ripristina la sua EVO 20 con un pezzo fuori mercato: ecco i dettagli

CoopVoce propone la nuova offerta EVO 20, perfetta per chi cerca una tariffa conveniente e stabile nel tempo:

Minuti Illimitati : puoi chiamare tutti i numeri in Italia senza limiti;

: puoi chiamare tutti i numeri in Italia senza limiti; 1000 SMS : hai una quantità generosa di messaggi, così da non restare mai senza;

: hai una quantità generosa di messaggi, così da non restare mai senza; 20 GB in 4G: una quantità di dati ideale per chi naviga quotidianamente, senza consumare troppi giga.

Il costo è di soli 4,90€ al mese, bloccato per sempre, e se la attivi entro il 27 novembre, non ci sono costi di attivazione! Questa offerta è pensata per chi vuole semplicità, qualità e un prezzo fisso ogni mese.

Se cerchi un’opzione essenziale e conveniente, la EVO 20 di CoopVoce potrebbe essere senza dubbio una soluzione congeniale. Inoltre c’è da ricordare che non c’è alcun tipo di restrizione in base al gestore di provenienza dell’utente che desidera sottoscrivere questa proposta. CoopVoce rende infatti le sue tariffe disponibili per qualsiasi persona, indipendentemente dal gestore che decide di lasciare. L’unico consiglio è quello di stare nei tempi indicati, in quanto poi il provider virtuale abbandonerà questa offerta per passare ad un’altra di cui non si conoscono i contenuti.