La vittoria di Donald Trump alle ultime elezioni ha portato benefici enormi ai miliardari. In particolare, a quelli legati al settore tecnologico. I grandi investitori e i dirigenti delle principali aziende tech hanno registrato guadagni straordinari subito dopo la vittoria elettorale del candidato repubblicano. Accumulando cifre da capogiro come non si vedeva dal 2012. Il maggior beneficiario di tale impennata è stato Elon Musk. Il CEO di Tesla e SpaceX, in un solo giorno, ha aumentato la propria ricchezza di ben 26,5miliardi di dollari. Ovvero l’11,6%.

Elon Musk è più ricco di prima grazie a Trump

Il boom dei patrimoni non ha riguardato solo il CEO di Tesla e SpaceX. Anche altri colossi della tecnologia ne hanno beneficiato. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha ottenuto all’incirca 7,14miliardi di dollari. Con un aumento pari al 4% in un solo giorno. Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, ha incrementato il suo patrimonio di 9,88 miliardi di dollari. Mentre Bill Gates ha aggiunto 1,82 miliardi. Anche i co-fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, hanno registrato importanti aumenti. Nel dettaglio, si tratta di 5,53 e 5,17miliardi.

L’amministratore di Microsoft, Steve Ballmer, ha guadagnato 2,81 miliardi. Il CEO di NVIDIA Jensen Huang 4,86miliardi. Mentre il co-fondatore di Binance, Changpeng Zhao, è stato il secondo maggiore beneficiario di tale situazione dopo Elon Musk. Quest’ultimo ha registrato un incremento di 12,1 miliardi in un solo giorno. Una delle poche eccezioni a tale tendenza ha coinvolto Mark Zuckerberg. Quest’ultimo ha visto ridursi la sua fortuna di circa 81 milioni di dollari.

In generale, sono stati registrati importanti aumenti di capitale. L’incremento della ricchezza per molti dei miliardari citati è legato alle aspettative riguardo una regolamentazione favorevole. Quest’ultima riguarderà l’intero settore tecnologico. Tali guadagni sottolineano come l’elezione di Trump possa aver avuto un effetto diretto e immediato sulle dinamiche finanziarie dei colossi tecnologici. Coinvolgendo anche i mercati legati alle innovazioni del settore.