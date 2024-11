A novembre, CoopVoce ha deciso di rinnovare alcune delle sue tariffe di telefonia mobile più apprezzate, presentando l’offerta CoopVoce EVO. Questa opzione prevede minuti illimitati e 20 GB in 4G a un costo inferiore ai 5 euro al mese, con un vantaggio significativo: l’attivazione è gratuita per coloro che decidono di attivare il servizio online. Tuttavia, è importante affrettarsi, poiché l’offerta ha una scadenza imminente, a meno di eventuali proroghe.

L’offerta CoopVoce EVO di novembre

CoopVoce si distingue per la varietà delle sue proposte, tutte senza vincoli né costi nascosti. Gli utenti hanno la libertà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penali o costi aggiuntivi per la disattivazione della linea, qualora non fossero soddisfatti. Le tariffe comprendono una serie di servizi essenziali, tra cui Lo sai di Coop, Chiama ora, e il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, come oroscopi e suonerie. Inoltre, è incluso il servizio Hotspot, che consente di condividere la connessione a Internet con altri dispositivi, facilitando la navigazione simultanea.

Per chi decide di passare a CoopVoce da un altro operatore, è possibile mantenere il proprio numero di telefono tramite una richiesta di portabilità, che viene effettuata gratuitamente e completata entro tre giorni lavorativi. Gli utenti possono navigare in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete di TIM, che garantisce una copertura del 99,8% del territorio italiano. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE, le chiamate possono essere effettuate con audio di alta qualità, anche mentre si naviga su Internet.

Recentemente, CoopVoce ha annunciato una collaborazione con Vodafone per il lancio di nuovi servizi mobile, prevista per questo autunno. Questa partnership potrebbe introdurre una nuova offerta 5G, consentendo di navigare sulla Giga Network 5G di Vodafone con velocità fino a 2 Gbps nelle principali città italiane. Questa nuova opzione sarà disponibile inizialmente per alcuni utenti e per tutti i nuovi clienti. In sintesi, a novembre è possibile scegliere tra diverse offerte competitive, con CoopVoce EVO che propone un pacchetto attraente a 4,90 euro al mese.