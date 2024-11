TIM sfida tutti con le sue Power fino a 300GB, offerte mai viste prima

Quando i gestori mobili cercano di mettere in gioco le loro migliori offerte, lo fanno durante le campagne promozionali invernali. Sebbene il periodo sia ancora autunnale, TIM ha deciso di dare il tutto per tutto, proprio per rendere la vita difficile ai gestori virtuali e a Iliad.

Il colosso italiano è tornato in gara con delle offerte clamorose che stanno mettendo in crisi tutte le altre forze del mondo mobile. Sono infatti ritornate le famosissime offerte Power, ben tre soluzioni uniche nel loro genere che uniscono convenienza a qualità e quantità. bastano effettivamente pochi euro ogni mese per avere delle tariffe straordinarie che peraltro offrono anche un periodo promozionale.

TIM supera tutti con le sue Power: sono di nuovo disponibili a partire da 6,99€ al mese

TIM ha lanciato tre offerte speciali per chi arriva da Iliad o operatori virtuali, pensate per chi vuole una connessione veloce e molti dati:

TIM Power Special: questa opzione include 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS al mese per 9,99€. Perfetta per chi naviga tanto e desidera la velocità del 5G, offrendo una copertura dati molto ampia; TIM Power Iron: offre minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G per 6,99€ al mese. È ideale per chi vuole risparmiare senza rinunciare a una buona quantità di dati, rimanendo comunque connesso; TIM Power Supreme Easy: con 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS per 7,99€, offre una via di mezzo, con molti giga ma sempre in 4G.

Queste offerte sono attivabili solo se si passa a TIM da Iliad o da operatori virtuali. Scegli quella che si adatta meglio alle tue necessità e goditi il vantaggio di avere tanti dati e servizi inclusi. Ovviamente c’è da ricordare che il primo mese è totalmente gratuito per tutti coloro che scelgono una delle tre offerte in alto. Si comincerà a pagare il prezzo indicato solo dal secondo mese in poi.