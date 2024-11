Vodafone Silver di nuovo sul mercato: ci sono fino a 200GB

Le migliori offerte di Vodafone sono tornate disponibili già tempo fa e a quanto pare sono ancora presenti per alcuni utenti. Bisogna chiarire subito che non tutti potranno sottoscriverle ma intanto una panoramica sui contenuti è d’obbligo.

Come visto già durante la fine del 2023, anche questa volta tornano in auge le famosissime Silver. Si tratta di due tariffe telefoniche mobili che Vodafone ha ripristinato per battere la concorrenza facilmente, portando gli utenti affidarsi di qualcosa di già collaudato. Al loro interno c’è tutto quello che serve per non avere mancanze, peraltro a prezzi molto contenuti. Inoltre c’è anche un periodo promozionale di cui si può beneficiare.

Vodafone torna a dominare grazie alla presenza delle sue due Silver

Vodafone propone due nuove offerte per chi proviene da Iliad o operatori virtuali, con opzioni perfette per chi vuole tanti giga e servizi a prezzi convenienti:

Vodafone Silver 100: con 100 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, a 7,99€ al mese. Il primo mese costa solo 5€ e, se attivi SmartPay, hai 50 GB extra gratis! SmartPay è il sistema di ricarica automatica dal conto corrente, semplice e utile per non rimanere mai senza credito. Vodafone Silver 150: stessa offerta della Silver 100, ma con 150 GB in 4G al prezzo di 9,99€ al mese. Anche qui il primo mese è scontato a 5€, e con SmartPay aggiungi altri 50 GB senza costi aggiuntivi.

Entrambe le offerte sono riservate a chi passa a Vodafone da Iliad o da operatori virtuali. Se cerchi un buon compromesso tra prezzo e giga, Vodafone ha la soluzione giusta per te, peraltro con due promo attive. La prima consente di avere 50 giga in più semplicemente scegliendo il servizio SmartPay sopra citato, la seconda invece è garantisce il primo mese a soli 5€. Sono cose già dette in precedenza, ma vale ribadirlo proprio per far capire l’impegno del gestore nel cimentarsi con realtà più economiche.