In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta dando la possibilità ad alcuni suoi già clienti di rete fissa di attivare una super offerta mobile convergente. Come già successo in passato, si tratta di offerte mobile appartenenti alla gamma WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Si tratta di offerte molto interessanti e che hanno un costo di partenza di soli 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre MIA Unlimited x Super Fibra, nuova promo convergente con la rete fissa

Come già successo in passato, alcuni già clienti di rete fissa dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno attivare una delle super offerte di rete mobile convergenti della gamma WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Alcune di queste hanno un costo di partenza di soli 6,99 euro al mese. L’operatore sta inviando una apposita comunicazione ai clienti interessati tramite una nuova campagna SMS.

Il motto di questa nuova promo è “Colora il tuo autunno con i Giga illimitati per te”. La prima di queste offerte è denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Quest’ultima ha un costo di 6,99 euro al mese. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese giga senza limiti di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms verso tutti i numeri.

È poi disponibile anche un’altra super offerta. Quest’ultima si chiama WindTre MIA Unlimited x Super Fibra 5G. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese giga senza limiti per navigare con connettività 5G. Nel bundle sono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo leggermente più alto pari a 9,99 euro al mese.

Insomma, si tratta di un’altra super occasione per attivare un’offerta mobile di WindTre .