L’offerta di PosteMobile “Creami Extra Wow 50X2” propone un pacchetto vantaggioso per chi cerca ampi volumi di traffico dati, chiamate e SMS a un prezzo contenuto. A fronte di un canone di soli 8€ al mese, i clienti possono contare su chiamate e SMS illimitati insieme a 100GB di internet in 4G+. Tutto ciò con una velocità massima fino a 300Mbps, grazie alla rete Vodafone. L’attivazione online ha un costo di 10€ per la SIM, insieme ad una prima ricarica sempre di 10 euro per coprire il primo canone mensile. Mentre per chi sceglie di attivare l’offerta presso l’ufficio postale, il costo complessivo è di 15€ per la scheda più 10euro per la ricarica. Oltre ai servizi di cui abbiamo parlato, il piano include anche l’opzione hotspot. Grazie a cui sarà possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi senza costi aggiuntivi.

Condizioni trasparenti e supporto 24/7: PosteMobile pensa ai clienti

La rete Vodafone garantisce una copertura ampia e affidabile. Si parla infatti del 99% della popolazione italiana raggiunta dalla connessione 4G. Velocità che consente di navigare e telefonare anche nelle zone più remote. Vi sono poi ulteriori servizi disponibili senza dover affrontare alcuna spesa extra. Sono l’opzione “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e la possibilità di verificare il credito residuo tramite il numero 401212. In questo modo, PosteMobile mette a disposizione un’offerta versatile e completa, pensata tanto per i clienti privati quanto per le aziende.

Un altro punto di forza dell’operatore è sicuramente la chiarezza delle condizioni contrattuali e l’accessibilità del servizio. Nel caso in cui il cliente non effettui il rinnovo mensile, le tariffe base previste sono di 18 centesimi al minuto per le chiamate e 12cent per ogni SMS. Il traffico dati a consumo, qualora abilitato, prevede un pagamento di 2€ per 500MB al giorno alla prima connessione. Ma per chi preferisce evitare l’utilizzo del traffico dati a consumo sarà molto semplice disabilitare questa opzione. In quanto gestibile tramite SMS gratuito, app PostePay o area riservata sul sito.

Il servizio clienti di PosteMobile è disponibile 24 ore su 24 per rispondere a qualsiasi esigenza. Offre infatti assistenza continua sia via telefono sia tramite l’app mobile. La quale è stata progettata proprio per garantire un accesso più pratico e immediato. Detto ciò, se desiderate ricevere maggiori dettagli a riguardo vi consigliamo di consultare la documentazione completa della promozione presente sul sito PostePay. Oppure rivolgersi a uno degli uffici postali, con garanzia di informazioni chiare e aggiornate. PosteMobile si presenta così come una soluzione conveniente e trasparente. Ideale per chi cerca un’offerta di qualità con assistenza costante.