Vodafone: nuove offerte Silver con pochi euro, ecco fino a 200 GB

Riuscire a spodestare Vodafone dalla cima delle classifiche di gradimento ma anche di qualità è davvero complicato. In giro per l’Europa si parla di questo provider come il migliore in assoluto e a dimostrarlo sono le statistiche. Oltretutto questo sembra essere il periodo migliore per chi vuole avere il meglio pagando poco ed effettivamente Vodafone riesce a garantire tutto questo. Stando a quanto riportato, sono di nuovo disponibili dei due offerte più amate di sempre, quelle appartenenti alla famosissima linea Silver.

Per averle, basta pagare una cifra molto più bassa rispetto a quella fornita dalla concorrenza, ottenendo anche il primo mese in promozione.

Vodafone: le migliori promo Silver sono di nuovo disponibili

Se sei alla ricerca di una nuova offerta mobile e provieni da Iliad o un gestore virtuale, Vodafone ha qualcosa che potrebbe interessarti. Le nuove tariffe Silver 100 e Silver 150 sono pensate per chi cerca un buon compromesso tra costo e dati.

La tariffa Silver 100 ti offre 100 GB di dati su rete 4G, oltre a minuti illimitati per chiamare in Italia e 200 SMS. Questo pacchetto costa 7,99€ al mese, ma c’è una sorpresa: se ti abboni, il primo mese lo paghi solo 5€.

Se invece ti serve qualcosa di più robusto, c’è la Silver 150. Per 9,99€ al mese, ottieni 150 GB di dati, sempre su rete 4G, con gli stessi minuti e SMS della Silver 100. E anche per questa offerta, il primo mese ha un costo ridotto di 5€.

Un altro bel vantaggio di queste offerte è che puoi aumentare i tuoi dati di 50 GB senza costi aggiuntivi. Come? Attivando SmartPay, un servizio gratuito che ti permette di ricaricare automaticamente il tuo credito dal conto corrente. È comodo, ti fa risparmiare tempo e ti regala più GB per navigare.

Queste promozioni sono un’ottima opportunità per chi cambia da Iliad o altri operatori virtuali e cerca un’offerta vantaggiosa senza rinunciare alla qualità e alla quantità dei dati.