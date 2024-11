TIM distrugge Vodafone e lancia le sue Power fino a 300GB

Contro ogni pronostico, sembra che i grandi gestori stiano prendendo di nuovo in mano la situazione mettendo a tacere i gestori virtuali. Secondo quanto riportato, ormai da qualche mese, sono sempre di più le persone che tornano sui propri passi e che scelgono la strada di un provider tra quelli più famosi, come ad esempio TIM. L’azienda italiana infatti è ritornata a far paura e ci riesce con le sue offerte migliori che già nel 2023 erano state leader.

Per chi non se ne fosse accorto infatti sono ritornate di nuovo su piazza le famosissime Power, soluzioni che includono tutto al loro interno.

TIM propone le migliori promo del momento: ecco le Power con tutto incluso

Se vieni da Iliad o da un operatore virtuale, TIM ha pensato a tre offerte davvero convenienti. Ecco le principali:

TIM Power Special: con 300 GB di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, a soli 9,99€ al mese. Un’offerta che ti garantisce una velocità di connessione elevata e un pacchetto di dati davvero ampio, perfetto per chi naviga tanto. TIM Power Iron: al costo di 6,99€ al mese, avrai minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G. È una soluzione ideale per chi cerca una buona quantità di giga, senza però spingersi al 5G. TIM Power Supreme Easy: offre 200 GB di dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, a 7,99€ al mese. Questa proposta ti dà tanti giga in più rispetto alla Power Iron, ma sempre in 4G.

Le offerte sono riservate a chi passa a TIM da Iliad o da altri operatori virtuali, quindi se rientri in questa categoria, potresti trovare la tua nuova offerta ideale. Da non dimenticare anche la promozione disponibile che permette a tutti di non pagare il primo mese. Il prezzo per ognuna delle tre offerte scelte sarà infatti di 0€ per i primi 30 giorni.