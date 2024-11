Ad ottobre 2024 erano già stati introdotti alcuni aumenti sul costo di alcune offerte di rete mobile dell’operatore telefonico italiano TIM. A quanto pare, però, non è ancora finita qui. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni riguardanti sempre la rete mobile. Questi ultimi dovrebbero avere un importo pari a 1,99 euro e dovrebbero essere introdotti a partire dal mese di dicembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, in arrivo nuovi aumenti e rimodulazioni per la rete mobile da dicembre 2024

A partire dal mese di dicembre 2024 alcune offerte di rete mobile dell’operatore telefonico italiano TIM subiranno un aumento. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore in questione ha da poco annunciato l’arrivo di queste rimodulazioni. Queste ultime vanno così ad aggiungersi alle precedenti rimodulazioni che erano state introdotte sempre per la rete mobile A partire dallo scorso mese di ottobre 2024.

Nello specifico, questa volta gli aumenti saranno introdotti sul costo mensile di alcune offerte mobile a partire dal prossimo 7 dicembre 2024. In particolare, sembra che il costo delle offerte avranno un aumento pari a 1,99 euro in più al mese. Come già successo in passato, l’operatore sta dando la possibilità agli utenti che accetteranno gli aumenti di ricevere ben 50 GB di traffico dati extra alla propria offerta. In alternativa, gli utenti potranno inoltre scegliere di avere l’abilitazione della propria offerta al 5G Ultra.

In caso contrario, anche questa volta gli utenti avranno la possibilità di rifiutare gli aumenti e di attivare sul proprio numero un’altra offerta mobile. Quest’ultima avrà lo stesso costo dell’offerta precedente ed includerà ben 2 GB in più per navigare. Nel caso in cui non si volesse scegliere nessuna di queste iniziative, gli utenti potranno infine decidere di recedere dal contratto senza costi di penale ,comunicando però il tutto entro l’8 gennaio 2025. Per farlo, si potrà inviare una PEC all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it, ci si potrà recare presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore oppure si potrà contattare il servizio clienti al numero 119.