WhatsApp: utenti pronti a spiare, ecco il trucco gratis per farlo

Tempo addietro era possibile fare riferimento ad alcune applicazioni illegali per spiare le persone su WhatsApp, che abbiamo comunque sempre screditato. Fortunatamente la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo ha lottato tantissimo per eliminare questo fenomeno.

Ad oggi però qualcosa di molto simile sarebbe tornato in auge, con più persone interessate ad utilizzare una particolare applicazione di terze parti. C’è da chiarire però un aspetto: non è possibile entrare nelle conversazioni altrui, per cui la privacy vera e propria resterà salva. In basso ci sono tutte le informazioni in merito per poter usare questa soluzione.

WhatsApp: nasce la nuova frontiera dello spionaggio con un’applicazione molto famosa

Quando le persone vogliono conoscere delle informazioni su utenti che invece fanno di tutto pur di nasconderle, diventano pazze. Tranquilli però, questa volta c’è un modo per poter comunque ficcare il naso negli affari degli utenti che desiderate. Basta scaricare dal web l’applicazione meglio nota con il nome di Whats Tracker, la quale è gratuita ma soprattutto legale permettendo di non incappare in problemi con la legge relativi alla privacy.

Tutto funziona in maniera molto schematica e soprattutto intuitiva. Bisogna innanzitutto scaricare l’applicazione da Internet in formato apk. In realtà potrebbe capitare anche di trovarla sul Play Store di Google, essendo un’applicazione disponibile solo per Android, ma molto spesso viene cancellata e resta disponibile solo in apk. Il suo utilizzo è semplicissimo, siccome basta scaricarla per poi selezionare le persone da tenere monitorate. Avverrà una sorta di spionaggio, con l’utente che usa la piattaforma pronto a conoscere in ogni momento l’orario preciso di accesso e di uscita della persona che sta spiando su WhatsApp.

Tale soluzione risulta molto utile soprattutto quando gli utenti controllati hanno impostato l’opzione utile a non mostrare l’ultimo accesso e lo stato online. Alla fine della giornata inoltre ci sarà anche il report completo.