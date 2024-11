CoopVoce costa pochissimo: torna la straordinaria EVO 20

Uno dei gestori rivelazione degli ultimi tempi non poteva essere che CoopVoce, operatore di tipo virtuale che è riuscito a mettere in riga realtà molto più grandi. Secondo quanto riportato ultimamente, le sue offerte stanno attraendo molti più utenti rispetto al solito. Il merito va certamente attribuito ai contenuti presenti al loro interno, oltre che ai prezzi sempre molto bassi.

Da un po’ di tempo a questa parte è ritornata una soluzione mobile che potrebbe piacere a molti, soprattutto a coloro che non hanno tanto bisogno di quei contenuti interminabili. La EVO 20 è di nuovo disponibile ed include al suo interno il meglio. Il prezzo reta stabile e non ci sono limitazioni di provenienza per sottoscriverla.

CoopVoce: le migliori promo del momento sono disponibili ma ecco la EVO 20

CoopVoce rilancia con una nuova proposta interessante, pensata per chi cerca un’offerta semplice ma efficace: EVO 20. Questa offerta è disponibile per tutti e ti garantisce vantaggi fissi ogni mese:

Minuti Illimitati : puoi chiamare tutti, senza limiti, in Italia;

: puoi chiamare tutti, senza limiti, in Italia; 1000 SMS : hai a disposizione 1000 messaggi da inviare ogni mese;

: hai a disposizione 1000 messaggi da inviare ogni mese; 20 GB di dati in 4G: una quantità di giga sufficiente per navigare e utilizzare app di messaggistica, social media e video streaming.

Il prezzo è davvero competitivo: 4,90€ al mese e resterà sempre così, senza rincari futuri. In più, se attivi l’offerta entro il 27 novembre, l’attivazione è gratuita.

Questa è l’offerta giusta per chi non ha bisogno di centinaia di giga ma vuole comunque una connessione stabile e affidabile, senza rinunciare ai vantaggi di minuti e messaggi inclusi. come sempre bisogna portare a casa la promozione di CoopVoce nel più breve tempo possibile o almeno entro il tempo limite imposto sul sito. Ricordiamo infatti che il provider, al termine del periodo promozionale, cancella l’offerta per proporre un’altra, ma in questo caso non si sa se sarà più o meno vantaggiosa.