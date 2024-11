I modelli che nel corso degli anni la casa automobilistica Subaru ha portato sul mercato sono veramente tanti. Tra questi, la Subaru Outback è ben nota per essere uno dei modelli preferiti sul mercato degli Stati Uniti. Tanto che il costruttore giapponese ha deciso di sviluppare la prossima generazione di Outback.

Nonostante l’arrivo sul mercato sia previsto per la fine del 2025, alcune foto spia già diffuse sul web ci offrono l’opportunità di avere un’idea più o meno chiara di quel che sarà la prossima generazione di Outback. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle foto spia in questo nuovo articolo.

Subaru Outback: diffuse alcune foto spia della nuova generazione

Nonostante il veicolo venga mostrato con alcuni camuffamenti, è certamente possibile notare che il costruttore giapponese ha deciso di apportare alcune modifiche al veicolo. Nello specifico, facciamo riferimento ad un veicolo con un aspetto da vero e proprio SUV. Tale decisione porta il costruttore a realizzare forme più squadrate ed un look, di conseguenza, un po’ rinnovato.

Non a caso, la Subaru Outback 2025 viene presentata con una carrozzeria dall’assetto più alto ma non solo. Sono evidenti, infatti, i passaruota squadrati e la presenta di una mascherina di grande dimensioni e forma rettangolare. La diffusione delle foto spia sul web, purtroppo non ci consente di dare uno sguardo da vicino agli interni dell’Outback 2025.

Per quanto riguarda la meccanica che andrà a contraddistinguere la nuova generazione del veicolo, probabilmente il costruttore deciderà di implementare il motore full hybrid già presente sull’attuale modello che, come sappiamo, dispone di due motori elettrici con cambio CVT e trazione integrale Symmetrical AWD. Naturalmente non si tratta di dati ufficiali poiché il costruttore giapponese non ha ancora lasciato trapelare nulla. Non ci resta, dunque, che attendere tutti i dettagli ufficiali da parte della casa automobilistica Subaru in merito alla prossima generazione dell’Outback.