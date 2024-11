Gli aggiornamenti sono delle soluzioni che i costruttori rilasciano al fine di offrire servizi sempre più ottimizzati a bordo delle vetture. E’ il caso del costruttore Smart che, grazie ad una serie di aggiornamenti, è sempre più in grado di offrire un’esperienza di guida ottimale.

Non a caso, infatti, aggiornamenti OTA continui consentono alle ottimizzare alcuni aspetti importanti del veicolo, come efficienza e autonomia della batteria. Ricordiamo a tal proposito che con la tecnologia over the air, tramite la connessione a Internet, l’auto scarica automaticamente gli aggiornamenti disponibili nei server del costruttore. Scopriamo insieme tutte le novità relative al costruttore del gruppo Mercedes-Benz nel corso di questo nuovo articolo.

Smart: aggiornamenti continui per un’efficienza migliore

Sempre più spesso le strategie delle case automobilistiche tengono in considerazione le richieste e esigenze degli utenti. Strategie che vengono dunque studiate nel dettaglio per poter lavorare su ottimizzazioni e tecnologie in grado di migliorare l’esperienza d’uso del veicolo. Per quanto riguarda Smart e, soprattutto, con le nuove vetture elettriche Smart #1 e Smart #3, è stato deciso di puntare al massimo sugli aggiornamenti, tanto che il costruttore è riuscito a rilasciarne ben sei in poco più di un anno.

In questi casi, infatti, sono stati effettuati delle ottimizzazioni in risposta alle richieste ed esigenze degli utenti. Ma quali aspetti sono stati principalmente aggiornati? Per rispondere a questo quesito possiamo innanzitutto sottolineare che il costruttore ha finalmente deciso di apportate dei miglioramenti tramite l’aggiunta della cosiddetta modalità Low Regeneration. Tra le soluzioni più importanti, però, non possiamo non citare la recente possibilità di impostare un profilo utente personalizzabile non solo per eventuali aiuti alla guida ma anche per semplici dettagli riguardanti il posizionamento del sedile e degli specchietti. E’ piuttosto evidente che gli aggiornamenti OTA svolgono ormai un ruolo indispensabile per Smart e in particolare sui crossover elettrici Smart #1 e Smart #3.