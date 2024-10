Subaru Forester: pronta per l’Europa con nuove funzionalità

La nuova Subaru Forester, dopo il suo debutto in Nord America, ha finalmente fatto il suo ingresso in Europa. Nel lontano 1997 furono venduti ben 5 milioni di esemplari di questo iconico SUV. Come mai un numero così impressionante? Forse per la sua capacità di saper affrontare ogni tipo di terreno. Ora in molti si chiedono se la nuova versione sarà o meno all’altezza delle aspettative degli automobilisti europei.

La sesta generazione del SUV Subaru ha come base un potente motore mild hybrid. Questo sistema combina un classico boxer a quattro cilindri da 136 CV con una trazione integrale permanente. Tale promette prestazioni molto elevate. Le sue performance superiori sono anche dovuta alla Subaru Global Platform, ora ancora più rigida del 10%. L’esterno ha subito un grosso restyling ed è subito notabile. Il frontale è più ampio e affilato, mentre i parafanghi sporgenti conferiscono alla Forester un’aria di robusta che prima non possedeva. Anche l’abitacolo ha ricevuto miglioramenti ovviamente. Adesso troviamo sedili progettati per ridurre i dolori alla schiena e al collo, ideali se si ama viaggiare per luoghi sterrati ma si ha la cervicale di un ottantenne. La nuova tecnologia di bordo include poi un sistema multimediale con uno schermo full HD da 11,6″. Esso è compatibile in wireless con Android Auto e Apple CarPlay. Sarà sufficiente per mantenere la Subaru Forester al passo con la concorrenza?

Novità nel modello Subaru iconico rivisitato

La nuova Subaru Forester è dotata poi di X-Mode. Si tratta di un sistema che ottimizza il controllo del veicolo su terreni difficili, garantendo sicurezza anche in retromarcia. Subaru ha potenziato anche la tecnologia EyeSight, aggiungendo una telecamera grandangolare e un radar frontale. Queste migliorie sono state pensate per migliorare la rilevazione di altri veicoli.

Una delle innovazioni più importante è forse però il sistema di arresto di emergenza. Questo si attiva nel caso in cui il conducente non riesca a controllare il veicolo. Tale sistema riduce drasticamente il rischio di incidenti. La capienza del bagagliaio è stata anch’essa implementata. Ora tocca i 1.720 litri ed ha nuovi ganci e ancoraggi che migliorano la praticità. Oltre a ciò, la visibilità della Subaru è stata migliorata con l’introduzione della visione a 360° e delle nuove luci di svolta a LED. Basteranno a conquistare la fiducia degli automobilisti europei? Chissà.