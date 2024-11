Fra un paio di mesi il colosso sudcoreano Samsung toglierà i veli summa sua prossima serie di smartphone top di gamma, ovvero i prossimi Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra. A quanto pare, però, potrebbe aggiungersi al trio un inedito modello. Si tratterebbe del nuovo Samsung Galaxy S25 Slim e, secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, questo modello dovrebbe essere presentato sul mercato più in là rispetto al classico trio dei top di gamma.

Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe arrivare dopo i Galaxy S25

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti un inedito modello appartenente alla famiglia Galaxy S25. Come già accennato in apertura, questo nuovo modello dovrebbe aggiungersi al classico trio di dispositivi previsti per gennaio 2025.

Si tratterebbe della prima volta che il colosso sudcoreano annuncia un dispositivo con questo nome. Secondo i primi rumors emersi in rete, il nuovo Samsung Galaxy S25 Slim potrà contare su un ampio display con una diagonale pari a 6.7. Ci si aspetta un display piatto. Lo spessore, invece, sembra che sarà notevolmente ridotto rispetto a quello degli altri modelli della serie.

Un’altra interessante informazione appena emersa riguarda poi il comparto fotografico. A quanto pare, questo nuovo modello potrebbe vantare la presenza sul retro di un inedito sensore fotografico principale da ben 200 MP, ovvero il sensore ISOCELL HP2. Nulla altro si sa con precisione di questo nuovo Samsung Galaxy S25 Slim se non che, come già detto, dovrebbe arrivare sul mercato in un secondo momento rispetto agli attuali modelli della famiglia Samsung Galaxy S25. Si parla principalmente del mese di aprile 2025, ma per il momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte dell’azienda.

Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane arriveranno o meno delle conferme in merito, anche da parte di leaker di un certo spessore.