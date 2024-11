Più volte è stata ribadita l’importanza e la necessità da parte degli utenti di avere a disposizione servizi sempre più ottimizzati. Motivo per cui nel corso degli ultimi anni lo sviluppo della tecnologia ha subito un processo di innovazione del tutto accelerato. Un esempio è proprio lo sviluppo e il conseguente utilizzo dell’intelligenza artificiale. Tra i costruttori tech che hanno deciso di implementare l’intelligenza artificiale nei servizi offerti e, di conseguenza, nei propri dispositivi, c’è il colosso Samsung.

Non a caso, con il lancio del pacchetto Galaxy AI, Samsung è riuscita a fornire agli utenti un’anteprima delle novità e delle ottimizzazioni che metterà a disposizione nei prossimi mesi. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo a cosa sta lavorando l’azienda coreana.

Samsung: le novità con Galaxy AI

Come non attirare l’attenzione di tutti se non con delle novità del tutto interessanti? E’ certamente questo l’obiettivo di un’azienda che nel corso degli anni è riuscita a conquistare tantissimi utenti in tutto il mondo.

A rendere noto che Samsung non ha affatto intenzione di lasciare senza ottimizzazioni il suo pacchetto Galaxi AI è stato lo stesso Direttore del Global AI Center di Samsung, Kim Daehyun. L’obiettivo principale, secondo quanto diffuso, sarebbe anche quello di migliorare la personalizzazione tramite l’utilizzo della nuova tecnologia Knowledge Graph. Una migliore esperienza d’uso potrebbe dunque essere offerta agli utenti grazie al collegamento tra tecnologia Knowledge Graph, a cui Samsung sta lavorando, con Generative AI.

Ci troviamo dunque davanti a novità importanti su cui l’azienda sta lavorando attentamente al fine di riuscire a portare sui propri dispositive soluzioni con una tecnologia AI avanzata. Tutto ciò, per offrire agli utenti il meglio dell’innovazione tutelando, al tempo stesso, i dati degli utenti. Attendiamo, come sempre, ulteriori aggiornamenti per capire quali saranno le novità che grandi colossi come Samsung porteranno sul mercato nei prossimi mesi.