Con il mercato della telefonia mobile in continua evoluzione, cambiare operatore può essere complicato. Molti utenti scelgono di farlo anche se non hanno le idee chiare sulla promo da selezionare. L’obiettivo è ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo e sfruttare al massimo i servizi più aggiornati. Tra gli operatori più attivi sul mercato c’è Kena Mobile. L’operatore virtuale su rete TIM spicca per la varietà delle offerte economiche e l’ampia copertura del territorio italiano.

Kena Mobile: le promo attive per i nuovi utenti

Scopriamo una panoramica delle proposte dell’operatore per il mese di novembre. Kena Voce è l’opzione più economica, ideale per chi utilizza principalmente le chiamate e necessita di un minimo di traffico dati. A un costo mensile di 4,99 euro, il piano include 1 GB di traffico internet, chiamate illimitate e 200 SMS.

Kena 6,99 rappresenta un’offerta di compromesso tra prezzo e quantità di traffico dati. Per soli 6,99 euro al mese, include 130 GB di internet (che diventano 230 se si attiva il servizio Ricarica Automatica). Sono comprese anche chiamate illimitate e 200 SMS. Il primo mese è gratuito e l’attivazione è senza costi per chi accetta i consensi commerciali.

Per chi desidera più GB, c’è Kena 7,99, che offre 150 GB (anche qui possono diventare 250 con Ricarica Automatica). Il costo è di 7,99 euro mensili. Anche qui, il primo mese è incluso e l’attivazione è gratuita per chi fornisce i consensi commerciali.

Infine, l’opzione Kena 9,99 è perfetta per chi necessita di un volume elevato di dati. L’offerta comprende 230 GB al mese che diventano 330 con Ricarica Automatica. Inoltre, sono disponibili chiamate illimitate e 200 SM. Il costo è 9,99euro al mese.

Le offerte disponibili sul mercato rendono Kena Mobile una scelta conveniente e competitiva per chi cerca tariffe economiche e una buona copertura nazionale. È un’opzione imperdibile per tutti coloro che puntano sul vantaggio economico senza dover rinunciare alla qualità del servizio. Una garanzia da non sottovalutare.