Vodafone, per il mese di novembre 2024, propone una serie di offerte internet in fibra ottica dedicate ai nuovi clienti, oltre che ai clienti già in possesso di una SIM mobile. L’obiettivo è incentivare le sottoscrizioni di abbonamenti internet per la casa, proponendo soluzioni accessibili e ricche di vantaggi per ogni esigenza.

Le nuove offerte Vodafone di novembre

Una delle offerte più interessanti è l’Internet Unlimited, riservata a chi è già cliente Vodafone sul mobile, che garantisce una connessione con velocità fino a 300 Mbit/s. Il piano include un modem gratuito, chiamate illimitate verso tutti e un vincolo contrattuale di 24 mesi, con un prezzo competitivo di 21,90€ al mese. In questo modo, Vodafone punta a offrire un servizio stabile e conveniente a chi desidera unire la propria connessione mobile e quella fissa in un unico pacchetto, ottimizzando i costi.

Per chi cerca un’offerta simile ma con una maggiore flessibilità nelle opzioni energetiche, è disponibile Internet Unlimited Special, proposta a un canone di 22,90€ mensili per i primi 24 mesi (che poi aumenta a 27,90€). Questa soluzione include una connessione sempre a 300 Mbit/s, il modem gratuito e chiamate illimitate verso tutti. La particolarità di quest’offerta è la possibilità di attivarla in combinazione con servizi di luce e gas, che possono essere sottoscritti su piattaforme come Facile.it.

Non mancano alternative per chi vive in aree non ancora coperte dalla fibra ottica. La proposta Casa Wireless di Vodafone sfrutta la tecnologia FWA, utilizzando reti mobili 4G e 5G per garantire una connessione stabile fino a 300 Mbit/s. È una soluzione ideale per chi non ha una linea fissa o preferisce evitare contratti a lungo termine, grazie all’assenza di vincoli e a un costo di attivazione una tantum di 19,95€, con una tariffa mensile di 25,90€.

Infine, Vodafone Family Plan rappresenta l’offerta più completa, pensata per chi desidera integrare il servizio internet con una SIM dotata di GB e minuti illimitati. Al costo di 34,90€ al mese, gli utenti ottengono sia la connessione fissa che mobile in un’unica soluzione, insieme a un modem gratuito e chiamate illimitate, senza vincoli di durata.