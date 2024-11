WhatsApp si evolve ancora, aggiungendo nuovi adesivi interattivi agli aggiornamenti di stato. Una funzione nata ispirandosi ad alcune opzioni già presenti su Instagram. La piattaforma di messaggistica, parte del gruppo Meta, sta infatti testando uno sticker “sondaggio” che permette di inserire domande a scelta multipla nei propri stati. Grazie a questa nuova possibilità, chi visualizza lo stato potrà esprimere la propria preferenza su un argomento. Così da contribuire a rendere la comunicazione tra contatti molto più dinamica, e a spostare i sondaggi dalle chat agli aggiornamenti visibili ai propri amici. Tale novità è stata inizialmente avvistata nella versione beta di WhatsApp per iOS e dovrebbe presto raggiungere anche i dispositivi Android. Un’ottima notizia per la piattaforma che intende ampliare le possibilità di interazione su di essa.

WhatsApp tutela la privacy con la crittografia per le nuove interazioni

In contemporanea tutto ciò, possiamo assistere all’introduzione anche di un’altra funzione proveniente da Instagram. Stiamo parlando di “Add Yours” (ovvero l’ icona “Tocca a te”). Quest’ultimo consente agli utenti di stimolare risposte visive ai loro aggiornamenti. Ad esempio, una persona potrà aggiungere una domanda chiedendo ai propri contatti di rispondere con la foto del proprio animale domestico; chi visualizza lo stato sarà quindi in grado di contribuire con un’immagine personale, creando una sorta di catena di contenuti condivisi. Lanciata su Instagram nel 2021, questa funzione ha riscosso successo nel promuovere conversazioni pubbliche, e Meta spera di replicare lo stesso livello di coinvolgimento anche su WhatsApp. Adattandolo però a un ambiente più intimo.

Un aspetto particolarmente interessante degli aggiornamenti di stato sulla nota piattaforma di messaggistica rispetto a Instagram è senz’altro la riservatezza. L’app infatti, garantirà che le risposte e le interazioni con l’adesivo “Tocca a te” siano visibili solo ai contatti con cui l’utente ha scelto di condividere il proprio stato. Grazie alla crittografia end-to-end, WhatsApp assicura che solo gli amici selezionati possano visualizzare e rispondere agli aggiornamenti. Mantenendo così intatta la natura privata dell’applicazione.

Per ora, entrambe le opzioni sono in fase di sviluppo e non ancora accessibili neppure ai beta tester. Tuttavia, i più curiosi potranno partecipare al programma-beta tramite Google Play Store. Oppure scaricare la versione beta manualmente da APKMirror se i posti sono completi. Insomma, con questi nuovi adesivi, WhatsApp punta a un’esperienza di condivisione più social, ma sempre su misura per la privacy.