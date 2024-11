Mercedes-AMG e il super SUV elettrico: era davvero necessario?

Nel 2026, Mercedes-AMG introdurrà sul mercato un super SUV elettrico basato sulla sua piattaforma AMG.EA. Tale piattaforma è stata progettata specificamente per veicoli elettrici ad alte prestazioni. La divisione sportiva di Mercedes cerca con tale mossa di proporre un modello capace di sfidare grandi concorrenti come la Lotus Eletre e la futura Porsche Cayenne Electric. Il modello andrebbe anche a concorrere direttamente contro l’amata BMW XM, anche se quest’ultima possiede un motore a benzina. Ma ci si chiede ormai: abbiamo davvero bisogno di un SUV elettrico da oltre 1000 CV?

Certo, AMG non è nuova a sviluppare veicoli straordinari. Stavolta tuttavia ha deciso di fare un passo enorme rispetto ad altre vetture. L’architettura elettrica creata è completamente nuova e dedicata e potrebbe portare ad una svolta. La piattaforma AMG.EA, evoluzione della MB.EA di Mercedes, sarà capace di ospitare due motori su ciascun asse. In questo modo potrebbe esserci un potenza totale capace di superare i 1000 cavalli. Il sistema a 800V e le avanzate batterie con anodi in silicio garantiranno poi performance straordinarie. Il punto del discorso sono proprio le performance. Per chi sono? Chi davvero ne ha bisogno?

Tecnologia impressionante, ma quale futuro per questi veicoli Mercedes?

Ovviamente, nessuno dubita che questo nuovo SUV sarà l’ennesimo capolavoro tecnico targato Mercedes-AMG. Utilizzare i motori sviluppati dall’azienda britannica Yasa e una piattaforma creata ad hoc permetterà di ottenere risultati eccezionali in termini di accelerazione e dinamica di guida. Se anche le EQE ed EQS, nonostante l’ingente impiego di risorse, non hanno mai raggiunto gli obiettivi di vendita, perché un super SUV elettrico dovrebbe fare meglio? Perché investire tanto?

Probabilmente, questa nuova proposta AMG sarà più un’esercitazione di stile e tecnologia, pensata per dimostrare di cosa è capace il marchio nell’era dell’elettrificazione. Sarà quasi un esperimento piuttosto che un prodotto destinato a grandi numeri di mercato. Ed il costo? Il prezzo supererà senza dubbio i 150 mila euro. Chi sarà disposto a spendere tanto per un SUV di questo tipo, quando le vendite dei modelli elettrici attuali sono tutt’altro che brillanti? Questi super SUV Mercedes possono dimostrare l’eccellenza tecnica del brand, ma non rappresentano la soluzione ai problemi di un settore che si trova ancora in fase di transizione.